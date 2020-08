FC Bayern: Als Bulle Roth einen Werder-Randalierer in den Bus holte

Plötzlich hält der Bus an. Ein Spieler stürmt heraus - und fordert einen der Randalierer auf, zu den Spielern in den Bus zu steigen.

Unvorstellbar? Heute bestimmt. Aber die Geschichte ist genau so passiert, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview verraten hat.

In der Neuen Züricher Zeitung (NZZ) erinnert Rummenigge sich an das Vorkommnis nach einem Pokalspiel bei Werder Bremen in den siebziger Jahren: "Wir stiegen in den Bus, dann sind Ultras neben dem Bus hergelaufen und haben Steine geschmissen, reingetreten."