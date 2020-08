LoL: Nerfs für Caitlyn und Yone - Patch 10.17 im Überblick

Bot-Lane-Prominenz unter Beschuss

Und die anderen ADCs?

Während Caitlyn sich nun wohl oder übel von ihrem Top-Spot als momentan bester ADC verabschieden muss, bringt Patch 10.17 einige Buffs mit in die Riege der ADCs. Sowohl Varus, als auch Xayah und Kai'Sa wurden verstärkt und könnten nun Caitlyns Thronfolge unter sich ausmachen. In jedem Fall bringt der neue Patch wieder einiges an Schwung in die Bot-Lane-Meta.