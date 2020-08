Formel 1: Party-Modus bleibt für Spa, Mercedes nicht zu bremsen?

Das Verbot des Party-Modus in der Formel 1 wird bis auf Weiteres verschoben. Mercedes sollte damit eigentlich eingebremst werden, Red Bull ärgert sich.

Eigentlich war die Regeländerung bereits für das nächste Rennen in Spa geplant. Doch vor dem darauf folgenden Lauf in Monza soll sie jetzt nicht greifen – und ob die FIA das Verbot dort umsetzt, ist ebenfalls nicht sicher.

Die unterschiedlichen Motor-Modi zwischen Qualifying und Rennen sollten schon in Belgien auf dem Index stehen, um so auch den legalen Betrieb der Antriebseinheiten besser kontrollieren zu können.

Jetzt die Rolle rückwärts. Heißt: Auf der Ardennenachterbahn darf Mercedes am 29. August im Qualifying zum Belgien-GP weiter mit der Motoreinstellung fahren, die nach Messungen der Konkurrenz insgesamt 1022 PS freigibt und den Schwarzpfeilen einen Zeitvorteil von bis zu einer halben Sekunde beschert.

Red Bull hatte sich schon auf Mercedes-Bremse gefreut

Der Grazer rechnete vor: "In Barcelona haben wir im Qualifying wegen des Party-Modus bestimmt eine halbe Sekunde auf Mercedes verloren, in Spa wären es acht Zehntel gewesen. Wir verbessern uns jedes Wochenende im Chassis-Bereich, kommen so Mercedes immer näher."