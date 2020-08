Martial Arts trifft Zauberei - Street Fighter Deal mit Summoners War

Ab dem 31. August werden Charaktere aus dem global erfolgreichen Fighting Game in das Mobile RPG Einzug halten. © Com2us

Kollaborationen sind in der Welt des eSports eigentlich nichts ungewöhnliches mehr. Eine Verschmelzung von klassischer Kampfkunst und beschwörender Zauberei aber schon.

Der Spiele-Publisher Com2uS kündigt heute die erste Kooperation in der sechsjährigen Geschichte von Summoners War: Sky Arena an: Gemeinsam mit Capcoms Street Fighter V: Champion Edition verbündet sich das Spiel zur Summoners War X Street Fighter V: Champion Edition Collaboration. Schon ab dem 31. August werden Charaktere aus dem global erfolgreichen Fighting Game in das Mobile RPG Einzug halten.