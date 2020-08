Champions League: FC Bayern - Olympique Lyon, Pressestimmen

Frankreich

Italien

Tuttosport : "Bayern-PSG, ein großes Finale! Flick stoppt den wunderbaren Erfolgskurs Lyons und erkämpft sich das Finale am Sonntag. Ein außerordentlicher Doppelpack Gnabrys entscheidet das Spiel schon in der ersten Halbzeit."

Spanien

El Mundo Deportivo: "Gnabry und Lewandowski führen Bayern ins Finale gegen PSG. Bayern ließ keine Überraschung zu. Es gibt im Fußball ein ungeschriebenes Gesetz, wonach derjenige, der verzeiht, stirbt. Lyon musste für seine Fehler in der Anfangsphase teuer bezahlen. Lyon schaffte es nicht, sich nach dem ersten Tor Gnabrys zu erholen. Kaum zu glauben, was für Chancen Lewandowski versemmelt hat. Davies war wieder mal ein Blitz auf dem Spielfeld. Jetzt steht das Gigantenduell am Sonntag gegen PSG an. Dann muss Bayern aber nochmal einen Zahn zulegen."