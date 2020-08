3. Liga: KFC Uerdingen wünscht sich Schalke 04 als Gegner

Der Testspielsieg gegen Schalke 04 hat KFC Uerdingen Auftrieb gegeben. Auch in der Liga würde der Klub gerne gegen die Königsblauen antreten.

Am heutigen Donnerstag wird die 3. Liga um 11 Uhr den Spielplan für die neue Saison veröffentlichen.

Uerdingen hatte zuletzt das Testspiel gegen die Königsblauen mit 3:1 gewonnen, dabei traf der Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz per Elfmeter.

Auch der Sportclub Verl twitterte, Schalke "würden wir wohl auch nehmen". Der Drittliga-Aufsteiger hatte ebenfalls gegen Schalke gewonnen, am Sonntag setzte sich Verl mit 5:4 durch.

Trotz der schwachen Rückrunde und bisher enttäuschender Testspiele tritt Schalke allerdings weiterhin in der Bundesliga an. Bei der Spielplan-Veröffentlichung müssen sich Uerdingen und Verl also mit anderen Gegnern zufriedengeben.