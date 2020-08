NHL: Philipp Grubauer mit Colorado Avalanche in nächster Runde

Philipp Grubauer zieht mit den Colorado Avalanche in die nächste Runde ein © Imago

Philipp Grubauer zieht mit Colorado Avalanche in die nächste Runde der Playoffs ein. Der Nationaltorhüter zeigt einmal mehr eine starke Leistung.

Es geht wieder los! Die NHL sucht wieder das beste Eishockey-Team der Welt. Mit dabei sind auch einige Deutsche. Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einiges gutzumachen und will eine maßgebliche Rolle in den Play-offs spielen © Getty Images

Torhüter Philipp Grubauer geht als Nummer eins der Colorado Avalanche in die Saison. Für Dominik Kahun öffnet sich an der Seite von Superstar Sidney Crosby ein neues Kapitel bei den Pittsburgh Penguins. SPORT1 stellt alle deutschen NHL-Cracks der Saison 2019/20 vor © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images/iStock

LEON DRAISAITL (23 Jahre/Edmonton Oilers): Der deutsche Topstar ist bei den Oilers in eine Führungsrolle hineingewachsen und soll das Team an der Seite des kanadischen Superstars Connor McDavid zurück in die Play-offs bringen © Getty Images

Mit 50 Toren und 105 Scorerpunkten hat der Kölner deutsche Bestmarken aufgestellt, die er bestätigen will. Draisaitl geht ins dritte Jahr seines mit gut 60 Millionen Euro dotierten Vertrags bis 2025 © Getty Images

PHILIPP GRUBAUER (27/Colorado Avalanche): Der Torhüter hat sich spätestens in den Play-offs der letzten Saison den Status als Nummer eins gesichert. Der Rosenheimer ist in Denver jetzt unumstritten, sein früherer Rivale Semjon Warlamow zog weiter zu den New York Islanders © Getty Images

Grubauer, Stanley-Cup-Gewinner von 2018, wurde bei der Avalanche bereits mit der Legende Patrick Roy verglichen, ist auf dem Weg zum Topstar © Getty Images

DOMINIK KAHUN (24/Pittsburgh Penguins): Sein erstes NHL-Jahr verlief besser als erwartet, der flinke Techniker Kahun (M.) wirbelte bei den Chicago Blackhawks zuweilen in der Sturmreihe von Kapitän Jonathan Toews © Getty Images

Überraschend daher die Nachricht im Sommer, dass Pittsburgh ihn in einem Tausch erwarb. Nun spielt DEB-Crack Kahun an der Seite von Sidney Crosby und Jewgeni Malkin. Auch nicht schlecht © Getty Images

TOM KÜHNHACKL (27/New York Islanders): Die erste Saison bei den Islanders war kompliziert, lange hatte der Flügelstürmer keinen festen Platz. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger verdiente sich aber in den Play-offs einen erneuten Einjahresvertrag © Getty Images

Der Sohn von Erich Kühnhackl muss weiterhin um jede Minute Eiszeit kämpfen, Headcoach Barry Trotz schätzt seine Defensivqualitäten © Getty Images

THOMAS GREISS (33/New York Islanders): Nach einem starken Jahr als Duo mit dem Schweden Robin Lehner hat der Goalie in Semjon Warlamow einen neuen Konkurrenten © Getty Images

Weder der Füssener noch der Russe gehen als klare Nummer eins in die Spielzeit. Für Greiss ist eine Bestätigung der Vorsaison wichtig, er geht ins letzte Vertragsjahr © Getty Images

TOBIAS RIEDER (26/Calgary Flames): Die Stärken des Landshuters sind Tempo und Unterzahlspiel. Mit beiden Fähigkeiten überzeugte er die Flames, die ihn nach einem Probetraining unter Vertrag nahmen © Getty Images

Nach seiner Null-Tore-Saison in Edmonton steht die NHL-Karriere aber auf dem Spiel. Der Flügelstürmer braucht ein starkes Jahr © Getty Images

KORBINIAN HOLZER (31/Anaheim Ducks): Holzer ist bei den Ducks heimisch geworden und nun schon seit 2015 in Kalifornien. Seinen neuen Einjahresvertrag verdiente sich der Verteidiger in der Endphase der Vorsaison © Getty Images

Zuvor galt seine NHL-Karriere schon fast als beendet, Red Bull München hatte Hoffnung auf eine Verpflichtung © Getty Images

LEAN BERGMANN (20/San Jose Sharks): Letztes Jahr einer der DEL-Aufsteiger, dann folgten seine erste WM und der Lockruf aus Nordamerika © Getty Images

Bergmann überzeugte bei den Sharks auf Anhieb, bewies Zug zum Tor und setzte Bodychecks. Am Ende der Vorbereitung hatte der Sauerländer einen Platz im Kader so gut wie sicher © Getty Images

MORITZ SEIDER (18/Detroit Red Wings): Seider ist der nach Draisaitl talentierteste deutsche Eishockey-Profi und für Detroit eine der Investitionen in die Zukunft. Auch wenn der Verteidiger in der unterklassigen AHL bei den Grand Rapids Griffins beginnt, er ist bereits dicht an NHL-Einsätzen © Getty Images

Seine Vorbereitung war eindrucksvoll, im Farmteam der Red Wings soll er regelmäßig über 20 Minuten Eiszeit erhalten © Getty Images

MANUEL WIEDERER (22/San Jose Barracuda/AHL): Mit Manuel Wiederer, Nico Sturm und Leon Gawanke müssen sich drei deutsche Youngster zunächst im NHL-Unterhaus bewähren. Wiederer (links) erhielt bei den San Jose Sharks in der Vorbereitung ein positives Zeugnis, dann kam eine Verletzung dazwischen © Getty Images

NICO STURM (24/Iowa Stars/AHL): Nico Sturm könnte bald bei Minnesota Wild auftauchen, seine Vorbereitung war sehr gut, er bekommt aber noch Entwicklungszeit © Getty Images