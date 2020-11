Renee Young, Frau von Jon Moxley, verlässt WWE

WWE-Star Dean Ambrose - genannt: "Lunatic Fringe" - präsentiert sich im Ring als unberechenbarer Schläger - er hat aber offensichtlich auch seine sanfte Seite © WWE 2018 All Rights Reserved

Seit September 2018 ist Young die erste Frau, die bei WWE am Kommenatorentisch der Flaggschiff-Show Monday Night RAW sitzt © WWE

Als bloßes Beiwerk sieht Young ihren Job nicht: "Wir haben ein Skript, aber man muss wissen, wovon man redet - und man muss das, was in der Show passiert so darstellen, dass es sich wahr und authentisch anfühlt. Sonst ist man draußen." © instagram.com/reneeyoungwwe