UEFA Youth League: Real Madrid schlägt Inter Mailand 3:0

Real Madrid gewinnt in einer umkämpften Partie gegen Inter Mailand und zieht ins Halbfinale der UEFA Youth League ein. Am Samstagabend wartet RB Salzburg.

Nach vielen Chancen auf beiden Seiten gelang es dem von der Ex-Spieler-Legende Raul trainierten Real-Nachwuchs in der ersten Hälfte immer mehr Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte Sergio Arribas die Führung auf dem Fuß, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei.

Die zweite Hälfte begann mit einem offenen Schlagabtausch - löchrige Abwehrreihen bei beiden Teams bestimmten das Spielgeschehen. In dieser Phase bekamen die Madrilenen einen Elfmeter zugesprochen. Victor Chust schoss halbhoch in die linke Ecke - doch Inter-Torwart Giacomo Pozzer parierte.

Real Madrid reifer

Madrid nutzte die numerische Überlegenheit in Folge in Tore um. Marvin Park gelang nach einer kurz ausgeführten Ecke der erste Treffer der Partie (64.). Miguel Gutiérrez verwandelte in der 76. Spielminute einen Elfmeter zur Vorentscheidung. Ivan Morante (83.) machte den Halbfinaleinzufg per Kopf endgültig perfekt.