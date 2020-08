Superbike: Jonas Folger gibt WM-Debüt mit Wildcard

Anzeige

Jonas Folger geht in der Superbike-WM an den Start © Imago

Jonas Folger geht am Wochenende bei der Superbike-WM in Barcelona an den Start. Der Deutsche empfiehlt sich mit starken Leistungen in der IDM.

Der frühere MotoGP-Pilot Jonas Folger (27) gibt sein Debüt in der Superbike-WM.

Auf der sechsten Station der Weltmeisterschaft für seriennahe Motorräder in Barcelona (18. bis 20. September) geht der Yamaha-Fahrer mit einer Wildcard an den Start.

Folger: "Eine sehr interessante Klasse"

"Ich bin wirklich glücklich, dass ich mein Debüt in der Superbike-WM feiere. Es ist eine sehr interessante Klasse und ich fahre sehr gerne auf 1000er-Motorrädern", sagte Folger: "Nachdem ich so lange Zeit nicht mehr in der Weltmeisterschaft gefahren bin, freue ich mich wirklich darauf."