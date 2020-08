Werder Bremen: Tahith Chong mit gutem Debüt bei Sieg gegen den LASK

Neuzugang Tahith Chong bereitet in seinem ersten Spiel für Werder Bremen ein Tor vor. Gegen den LASK hat der Bundesligist keine Probleme.

Beim 4:1 (2:0)-Sieg im Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Linzer ASK bereitete der Niederländer in Zell am Ziller das Tor zum 2:0 durch Johannes Eggestein vor (16.).