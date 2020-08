Champions League: Stimmen zum Halbfinale Lyon - FC Bayern mit Hansi Flick, Gnabry

Serge Gnabry ragte mit seinem Doppelpack heraus und dankte einem Physiotherapeuten. Trainer Hansi Flick findet Kritikpunkte in der Defensive, will im Finale aber auf einen besonderen Glücksbringer von Hermann Gerland verzichten. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

…über die Wackler in der Defensive : "Im Pokal hat Paris gegen Lyon auch nur im Elfmeterschießen gewonnen. Lyon ist eine gute Mannschaft. Sie haben hervorragend gespielt und gefightet. Das ist ein Halbfinale, da läuft nicht immer alles optimal. Das ist normal. Wir werden die Dinge analysieren. Das haben wir in der ersten Phase schlecht verteidigt. Die leichten Ballverluste müssen wir abstellen. Wir mussten mehr Stabilität reinbringen. Deswegen ging Kimmich ins Zentrum und mit Coco ( Corentin Tolisso, Anm. der Red. ) kam nochmal ein frischer Mann."

…über seine bevorzugte Rolle : "Das ist mir ganz egal, Hauptsache wir gewinnen. Solange wir am Ende dieses Ding in die Luft strecken, ist mir alles egal – auch wenn ich im Sturm auflaufe."

...über sein erstes To r: "Gut, dass er so reingeht. Vor dem Spiel hat ein Physio zu mir gesagt: 'Wenn ich heute nicht schieße, dann kann es auch keine Torchance geben.' Zum Glück habe ich heute geschossen und dann ist er rein."

Manuel Neuer (FC Bayern München) : "Wir waren aggressiv, hatten am Anfang aber auch ein bisschen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Dann haben wir unsere Klasse gezeigt und immer versucht, Lyon unter Druck zu setzen. Wir haben früh gestört und hatten gute Abschlüsse. Das Tor kam zum richtigen Zeitpunkt."

…über die mentale Umstellung nach dem 8:2 : "Das war nicht schwer. Wir wussten, was uns erwartet. Ich denke, es ist ein wunderbares Ergebnis im Halbfinale der Champions League. Es ist wirklich etwas Besonderes, was wir heute wieder geleistet haben. Ich denke, man hat gesehen, dass wir alles investieren mussten."

…über die Lücken in der Abwehr: "Was heißt Sorgen? Wir spielen sehr hoch und mit Risiko. Wir werden uns das anschauen und versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen. Wr haben in keiner Sekunde an uns gezweifelt."