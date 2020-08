Champions League: Olympique Lyon - FC Bayern 0:3 - Gnabry führt FCB ins Finale

Der FC Bayern greift in der Champions League nach dem Titel!

Die Mannschaft von Hansi Flick rang im Halbfinale Überraschungsteam Olympique Lyon mit 3:0 (2:0) nieder und kämpft am Sonntag im Finale gegen Paris Saint-Germain um das zweite Triple der Vereinsgeschichte. ( Champions League: Paris Saint-Germain - FC Bayern, Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

"Wir werden am Sonntag alles geben, um den Titel zu holen", sagte der überragende Doppelpacker Serge Gnabry (18., 33.) bei DAZN . ( Die Stimmen zum Spiel )

Gnabry führt FC Bayern ins Finale

Mit einem sehenswerten Schlenzer ebnete der Flügelstürmer den Bayern den Weg ins Endspiel. "Gut, dass er so reingeht. Vor dem Spiel hat ein Physio zu mir gesagt: 'Wenn ich heute nicht schieße, dann kann es auch keine Torchance geben.' Zum Glück habe ich heute geschossen und dann ist er rein", sagte Gnabry, der vor der Pause per Abstauber sein neuntes CL-Tor in der laufenden Saison nachlegte.