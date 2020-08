Ex-BVB-Star Nuri Sahin wechselt zu Podolski-Klub Antalyaspor

Der Ex-Dortmunder Nuri Sahin wagt nach seinem Aus in Bremen ein neues Abenteuer. Der 31-Jährige spielt künftig an der Seite von Lukas Podolski in der Türkei.

Der frühere Dortmunder spielt künftig in der türkischen Süper Lig für Antalyaspor. Dort wird der 31-Jährige an der Seite von 2014er-Weltmeister Lukas Podolski auflaufen, der seit Anfang des Jahres beim türkischen Erstligisten unter Vertrag steht.

Sahin schreibt mit BVB Bundesligageschichte

Der 31-Jährige, der beim BVB ausgebildet wurde und in seiner Karriere unter anderem für Real Madrid und den FC Liverpool spielte, trug die vergangenen beiden Jahre das Trikot von Werder Bremen. Sahin war bei Werder in der Rückrunde auch durch eine Hüftverletzung nicht mehr berücksichtigt worden, sein letztes Ligaspiel absolvierte der ehemalige türkische Nationalspieler am 1. Februar. Der Vertrag des Mittelfeldspielers war in diesem Sommer ausgelaufen.