UEFA will Supercup als "Pilotspiel" für Zuschauer nutzen

Die UEFA will den Supercup in Budapest als Pilotspiel für Zuschauer nutzen. Länderspiele sollen dagegen weiter ohne Zuschauer stattfinden.

Keine Zuschauer bei Länderspielen

Der UEFA Super Cup findet am 24. September in Budapest statt. Für die Spiele auf Nationalmannschaftsebene käme eine Fan-Zulassung dagegen "noch zu früh", teilte die UEFA mit. Die deutsche Auswahl trägt ihre erste Partie nach der Corona-Zwangspause am 3. September in Stuttgart gegen Spanien aus.