SPORT1 Tippspiel zu Bundesliga, 2. Liga, DFB-Pokal, Champions League mit Basler

So sammelst du Punkte beim SPORT1 Tippspiel

An jedem Spieltag hast du einen "Doppelte-Punkte-Joker" zur Verfügung, den du bei einem Tipp einsetzen kannst. Deine Punktezahl für diesen Tipp wird dann verdoppelt. Mit einem exakten Ergebnis kannst du also statt 4 sogar 8 Punkte holen.

Alleine oder auch im Team tippen

Attraktive Preise warten auf die Tippkönige

Für einen Tag schlüpft er in die Rolle eines SPORT1 Reporters und wirft dabei einen Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga-Vereins. Am Sonntag steht zudem der Besuch des CHECK24 Doppelpass inklusive Meet & Greet mit den Talkgästen und Moderator Thomas Helmer auf dem Programm.

Das beste Tipp-Team, das keine Fußballmannschaft ist, gewinnt dagegen einen Behind the Scenes-Tag bei SPORT1: Neben dem Besuch der Redaktion in Ismaning steht ein Treffen mit SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk in der SPORT1 Loge in der Allianz Arena an. Krönender Abschluss ist ein Besuch im CHECK24 Doppelpass inklusive Meet & Greet mit den Stargästen.