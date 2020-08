Koeman-Nachfolge: Rudi Völler schließt Abgang von Peter Bosz aus

Auch wenn Bayer als Tabellenfünfter der abgelaufenen Bundesliga-Saison den Einzug in die Champions League verpasst hat und "wir am Ende der Saison in den Pokalwettbewerben unsere Ziele nicht erreicht haben", so Völler, "sind wir grundsätzlich besser geworden". Leverkusen hatte nach der Corona-Zwangspause das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern (2:4) verloren und war im Viertelfinale der Europa-League an Inter Mailand (1:2) gescheitert.