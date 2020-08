AEW Dynamite verschiebt sich - auch im deutschen TV

AEW Dynamite diese Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag

- In dieser Woche läuft Dynamite in den USA nicht wie gewohnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit, sondern in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sie läuft damit parallel zu NXT TakeOver XXX, der WWE-Show in der Nacht vor dem SummerSlam 2020.