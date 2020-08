Alessandro Zanardi verlässt zwei Monate nach Unfall die Intensivstation

Der 53-Jährige, der am 24. Juli einem vierten neurochirurgischen Eingriff unterzogen worden war, konnte nun die Intensivstation der San-Raffaele-Klinik in Mailand verlassen. Das teilten die Ärzte am Mittwoch mit. Zanardi befinde sich derzeit in einer Abteilung mit halbintensiver Behandlung.