Reiten: 91 Pferde bei Neustart in Halle

Auf der Saale-Rennbahn finden auch 2020 Leistungsprüfungen an. Geht die überaus populäre Killerbiene als Siegerin hervor?

Am Samstag steht nun der mit Spannung erwartete erste Termin 2020 auf der Karte. 1.000 Besucher vor Ort sind zugelassen. Acht Leistungsprüfungen umfasst das Programm, erster Start ist um 14:30 Uhr. Die Resonanz war enorm stark, 91 Pferde kommen an den Start.

Zwei Ausgleiche III ragen aus dem Programm heraus. Über 1.350 Meter (6. Rennen um 17 Uhr) könnte es einen Erfolg der überaus populären Killerbiene (M. Seidl) geben. Ihre Besitzerin Mandy Kriegsheim ist verantwortlich für das Projekt "Reiten am Meer" und hat auch mit ihrer Stute schon zahlreiche Ausflüge an den Ostsee-Strand unternommen. Lumsden (M. Riehl) sollte einen Ausrutscher schnell korrigieren. Kareless(J. Bojko) zeichnete sich gerade in Hoppegarten aus (Ausgewählte Galopp-Rennen LIVE im TV auf SPORT1).