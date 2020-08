Formel 3: David Schumacher verlässt Charouz-Team

David Schumacher verlässt sein derzeitiges Team in der Formel 3 überraschend vorzeitig. Vater Ralf Schumacher kündigt "Neuigkeiten" an.

Das teilten der Youngster und auch sein Vater, der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, am Mittwoch via Instagram mit.

Schumacher noch ohne Punkte

Schumacher bestreitet in diesem Jahr seine Rookiesaison in der Nachwuchsserie, war mit dem tschechischen Team bislang aber nicht in der Lage, in die Punkte zu fahren. Bestes Ergebnis war ein zwölfter Platz in Österreich.