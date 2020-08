BVB: Reinier wechselt von Real Madrid nach Dortmund

Borussia Dortmund verstärkt sich in der Offensive. Ein junger Brasilianer findet den Weg von Real Madrid zum BVB, Michael Zorc schwärmt.

Borussia Dortmund hat sich die Dienste des Brasilianers Reinier von Real Madrid gesichert. Das bestätigte der der BVB am Mittwoch.

"Wir haben den Jungen schon seit mehr als zwei Jahren beobachtet, er verfügt neben großen technischen Fähigkeiten auch über eine gute körperliche Robustheit. Wir werden ihm nach langer Wettkampfpause die nötige Zeit geben, um sich an den deutschen Profifußball zu gewöhnen, dann wird er eine zusätzliche Option in der Offensive sein."

BVB macht es bei Reinier wie bei Hakimi

Dieses Modell hatten die Dortmunder bereits erfolgreich bei Achraf Hakimi praktiziert, der ebenfalls von Real verliehen wurde und nach zwei überzeugenden Spielzeiten in der Bundesliga nun den Weg zu Inter Mailand gegangen ist.

Aufgrund der Ausländerregelung in Spanien absolvierte der Offensivspieler bisher nur drei Partien in der Drittligareserve, für die er an drei Toren direkt beteiligt war.