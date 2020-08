Dwight Lodeweges ersetzt Ronald Koeman bei Oranje

Wie Medien in den Niederlanden berichten, ist der Franzose auf den Königlich-Niederländischen Fußball-Bund KNVB zugegangen, um sich als Koemans Nachfolger in Stellung zu bringen.

Koeman sieht "gute Zukunft" für Niederlande

Koeman wurde auf der KNVB-Homepage zitiert, wonach es ihn "mit Stolz erfülle, was in dieser Periode erreicht wurde".

Oranje wird im September in Amsterdam zwei Länderspiele in der Nations League bestreiten: am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien. Beide Begegnungen finden in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam statt.