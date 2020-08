Beachvolleyball-DM in Timmendorfer Strand trotz Corona mit Zuschauern

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand (4. bis 6. September LIVE im TV auf SPORT1 ) können trotz der Coronakrise vor Zuschauern stattfinden.

Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch bekannt. Pro Tag dürfen knapp 200 Fans die Spiele in der Ahmann-Hager Arena live miterleben. Der Verkauf der Eintrittskarten startet am Freitag um 12 Uhr im offiziellen DVV-Ticketshop.