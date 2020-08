BVB: Marco Reus wohl vor Rückkehr ins BVB-Mannschaftstraining

Tormaschine BVB in Bad Ragaz: Das sind die Erkenntnisse

Kapitän Marco Reus steht vor einem Ende seiner Leidenszeit und wird möglicherweise noch in dieser Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings von Borussia Dortmund bestreiten.

Reus gibt in Reha Gas

Der 31-Jährige war aufgrund einer Sehnenentzündung im Adduktorenbereich sechseinhalb Monate ausgefallen. Sein letztes Pflichtspiel hatte der Offensivspieler am 4. Februar im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen (2:3) bestritten. Zunächst waren die Schwarz-Gelben nur von einer Pause von vier Wochen ausgegangen.

Reus' Agentur "Sports Total" postete am Dienstag bei Instagram einen Videoclip, in dem Reus bei seiner schweißtreibenden Reha-Arbeit zu sehen ist. Dabei scheint der Nationalspieler, der von zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren gebeutelt wurde, keine Probleme bei den Übungen zu haben.