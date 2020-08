Formel 1 stellt Pappkameraden auf wie Gladbach und der CHECK24 Doppelpass

Tickets für Sotschi im Verkauf

Die Königsklasse fährt seit ihrem Saisonstart Anfang Juli hinter verschlossenen Türen und hofft, dies im Laufe des Jahres ändern zu können. Die Organisatoren des Großen Preises von Russland in Sotschi (27. September) gehen das Thema offensiv an und haben nach eigenen Angaben den Ticketverkauf gestartet.

ADAC GT Masters mit Fans

Am 11. Oktober soll die Formel 1 am Nürburgring fahren, die Rennstrecke in der Eifel empfing am vergangenen Wochenende im Rahmen des ADAC GT Masters schon in begrenzter Zahl Zuschauer. Rückschlüsse auf die Möglichkeiten im Rahmen des Formel-1-Rennens seien aber noch nicht möglich, teilte Pressesprecher Alexander Gerhard auf SID-Anfrage mit.