Wie Thomas Tuchel PSG und Neymar die Launen austrieb

Hans-Joachim Watzke hat mit einer kleinen Stichelei gegen Pierre-Emerick Aubameyang für Wirbel gesorgt © Getty Images

Weil dieser anschließend Watzke als "Clown" bezeichnete, kochte das Thema endgültig hoch. Es ist nicht das erste Mal, dass Watzke Giftpfeile oder Seitenhiebe verteilt. SPORT1 blickt zurück © SPORT1-Montage: Florian Hajra/GettyImages

WATZKE GEGEN GROSSKREUTZ: Selbst BVB-Ikone Kevin Großkreutz bekommt zwischenzeitlich sein Fett weg. Nachdem der Weltmeister von 2014 fragt, "was aus unserer Borussia geworden ist?", der Klub mache "genau die gleiche Scheiße" wie andere Vereine, schlägt Watzke zurück © Getty Images

"In den ganzen sechs Jahren ist er nicht ein Mal zu mir gekommen und hat gesagt: 'Hier beim BVB läuft aus meiner Sicht irgendetwas falsch'", so der Geschäftsführer im September 2015. Zudem rät er Großkreutz mit Blick auf dessen turbulente Jahre, "sich auf sich selbst zu fokussieren. Dann ist er voll und ganz ausgelastet im Leben" © Getty Images

WATZKE GEGEN TUCHEL: Eine unschöne Episode der jüngeren BVB-Vergangenheit. Das Verhältnis zwischen dem Boss und dem BVB-Trainer zwischen 2015 und 2017 ist lange angespannt, nach dem Bus-Anschlag im April 2017 endgültig nicht mehr zu kitten © Getty Images

Watzke kritisiert Tuchels interne Kommunikation nach dem Attentat und der Neuansetzung der Partie gegen Monaco. Er lobt ihn zwar als "außergewöhnlichen Trainer", unterstellt Tuchel aber menschliche Defizite © Getty Images

Da verwundert es nicht, dass er in einem Interview mit der "WAZ" einen "klaren Dissens" zugibt und Tuchels Entlassung im Nachhinein als "total alternativlos" darstellt © Getty Images

WATZKE GEGEN BARCELONA UND DEMBÉLÉ: Hohe Wellen schlägt der Streik-Wechsel Dembélés zum FC Barcelona im August 2017. Zu dieser Zeit nahm Watzke den Franzosen, aber vor allem den katalanischen Klub ins Visier © Getty Images

"Ous tanzt uns ja nicht auf der Nase herum, er hat einfach seine Arbeit verweigert. Das ist eine neue Qualität. Da muss man sich auch mal über die Rolle des ruhmreichen FC Barcelona unterhalten", sagte Watzke damals bei "Sky" © Getty Images

Er führt aus: "Am Mittwoch haben wir uns mit Vertretern von Barcelona getroffen. Die Vorstellungen waren weit auseinander. Dann kommt er ganz zufällig am Donnerstag nicht zum Training. Die zeitliche Abfolge ist schon auffällig", sagt Watzke: "Das glauben sie doch selbst nicht, dass ein 20-Jähriger nicht zum Training kommt ohne das Wohlwollen des möglicherweise aufnehmenden Klubs" © Getty Images

WATZKE GEGEN HENRIKH MKHITARYAN: Der Armenier verlässt den BVB 2016 und schließt sich Manchester United an. Dort kommt er unter Trainer José Mourinho aber kaum zum Zug. Für Watzke wenig verwunderlich © Getty Images

"Jeder intelligente Spieler sollte sich vorher Gedanken machen, in welches Umfeld er wechselt", meint Watzke im "kicker": "Wenn man in einem funktionierenden Umfeld wie in Dortmund spielt, ist es zweifelhaft, das gleich wieder herzuschenken, wenn es nach langer Anlaufzeit endlich funktioniert" © Getty Images

Er lässt einen weiteren Seitenhieb folgen: "Wir haben mit Mats Hummels und Ilkay Gündogan zwei Weltklassespieler verloren - und dazu noch Henrikh Mkhitaryan." Auch, dass der Mittelfeldspieler im Pokalfinale gegen Bayern zuvor nicht zum Elfmeterschießen angetreten war, stößt Watzke sauer auf © Getty Images

WATZKE GEGEN PETER BOSZ: Nachdem Peter Bosz im Sommer 2017 zum BVB wechselt, ist sein Engagement bereits im Dezember 2017 zu Ende. Denn nach einem Traumstart (19 von 21 Punkte nach sieben Spielen) geht es bergab (drei Punkte aus acht Spielen) © Getty Images

Watzke gibt in der Talkrunde "19:09" zu, sogar bei Siegen "nie ein sicheres Gefühl gehabt" zu haben: "Das war immer fragil" © Getty Images

Zudem deutet er an, dass einige Profis nicht von Bosz' Spielidee überzeugt gewesen waren. "Vielleicht haben sie es am Ende auch deshalb nicht mehr mit letzter Inbrunst gemacht", so Watzke, der zu Bosz' Verpflichtung im Nachhinein sagt: "Vielleicht ein Fehler" © Getty Images

Im Februar dieses Jahres relativierte Watzke seine Aussagen teilweise. "Peter ist ein ganz feiner Kerl - und ein hervorragender Trainer", sagte er dem "kicker". In Leverkusen habe Bosz "eine sehr gute Mannschaft" aus der er ganz sicher etwas machen werde © Getty Images

WATZKE GEGEN ULI HOENESS: Zwischen dem BVB und dem FC Bayern herrscht eine gesunde Rivalität – die allerdings nicht ohne Sticheleien über die Bühne geht. Nachdem Hoeneß behauptet, der BVB habe dem FCB "so richtig auf die Pelle rücken" wollen, attestiert Watzke ihm im Januar 2017 mangelnden Realitätssinn © dpa

"Niemand bei Borussia Dortmund hat auch nur einen Satz gesagt, der auf diese höhnische Art hätte interpretiert werden können", wundert sich Watzke im Interview mit der "Welt am Sonntag". "Wie kommt er also dazu, so etwas zu sagen? Wenn Sie mich fragen: In diesem Fall gab es wohl eine Wahrnehmungsstörung" © Getty Images

Ähnlich verwundert nimmt Watzke Hoeneß' Kritik an der angeblichen Beraterflut ("Müssen sie mit einem Gelenkbus fahren") bei "Sky" im August 2018 auf © Getty Images

"Ich habe mich damals schon ein bisschen darüber geärgert. Weil es sachlich ja falsch ist", sagte Watzke mit Blick auf Hoeneß' Aussagen vom Sommer. "Ich weiß nicht, ob er da informationstechnisch nicht auf der Höhe war. Wir haben einen einzigen Berater, das ist Matthias Sammer, und für den brauchen wir keinen Bus" © Getty Images

Im April 2016 behauptet Hoeneß, es sei Mats Hummels' Wunsch, nach München zu kommen, man wolle damit nicht einen Konkurrenten schwächen. Damit sorgt er allerdings für Zündstoff und bringt Dortmunds Fans und Watzke gegen sich auf © Getty Images

Die Stimmung im Stadion sei "dramatisch angeheizt" worden. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Ich fands nicht gut", sagt Watzke bei "Sky" © Getty Images

WATZKE GEGEN TSG HOFFENHEIM: Daraus, dass er kein Fan der "Konstrukte" Hoffenheim und Leipzig ist, macht Watzke keinen Hehl. "Wo wäre denn Hoffenheim", so Watzke einst, "wenn sie ihren Weißen Ritter nicht hätten? Wir haben eben keinen Dietmar Hopp, dem wir sagen können: Lass es Geld regnen!" © Getty Images

Nach Meinung der Hoffenheimer ist Watzke mitverantwortlich für jahrelange Schmähungen der BVB-Anhänger gegen Dietmar Hopp. Der frühere Manager Jan Schindelmeiser bezeichnete Watzke gar als "Brandstifter" der Hass-Gesänge © Getty Images

Allerdings entschuldigte sich Watzke 2018 "im Namen von Borussia Dortmund" bei Hopp, nachdem dieser erneut Opfer eines Schmäh-Plakats geworden war, zudem revidierte er 2017 seine Meinung über die TSG. "Sie machen das in Sinsheim sehr ernsthaft, sehr seriös und sehr gut" © Getty Images

WATZKE GEGEN RB LEIPZIG: Noch weniger als von Hoffenheim hält Watzke vom Emporkömmling aus dem Osten. "Bei Rasenballsport, wie sie ja tatsächlich heißen, haben wir das erste Mal - auch im Gegenteil zu Hoffenheim oder Wolfsburg - den Fall, dass da nichts, aber auch gar nichts historisch gewachsen ist", ätzt der BVB-Boss im November 2016 in der "Sport Bild": "Da wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen" © Getty Images

Im Mai 2019 betont er, dass ihm "das Konstrukt weiterhin nicht besonders gefällt", fand aber auch Lob: "Sie machen es in Leipzig sportlich gut. Top, wirklich top" © Getty Images

WATZKE GEGEN SCHALKE: Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies, der neue Präsident Josef Schnusenberg und der Chef des Schalker Fanclub-Verbandes, Rolf Rojek, hatten in der Veltins-Arena das Verhalten des BVB und seiner Fans rund um das mit 0:2 verlorene Derby am 33. Spieltag der Saison 2006/07 und beim anschließenden Saisonfinale heftig kritisiert © Getty Images