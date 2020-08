Valorant: TSM siegt auch in Pittsburgh © TSM

Das Valorant-Team von TSM bleibt weiter auf Erfolgsspur. Nur eine Woche nach dem Sieg beim FaZe Clan Invitational gewinnen sie auch das Pittsburgh Invitational. Team SoloMid erklimmt damit Platz Zwei in der weltweiten Rangliste.

TSM gewinnt über Umweg

TSM beendete die Gruppenphase in Pittsburgh souverän auf dem ersten Platz mit drei Siegen und einer Differenz von +15. Im Siegerbracket-Finale trafen sie dann auf das ebenfalls bärenstarke Team von Gen.G Esports und mussten sich erstmals geschlagen geben. Sie rutschten ins Verlierbracket, wo Cloud9 auf sie wartete, denen sie aber keine Chance ließen. Im großen Finale ging es also wieder gegen Gen.G Esports und diesmal machte das Team um Captain Yassine "Subroza" Taoufik ernst. In drei knappen Spielen fand TSM häufiger das bessere Ende und konnte zwei der drei Partien für sich entscheiden.