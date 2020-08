CS:GO – Teilnehmer der IEM New York stehen fest © IEM / ESL

Die Intel Extreme Masters New York sind für nordamerikanischen Teams die letzte Chance Punkte für Rio 2020 zu sammeln. Das Teilnehmerfeld ist nun bekannt.

Die "Intel Extreme Masters – New York" werden das letzte RMR-Turnier für Nordamerika in dieser Saison sein. Der Veranstalter ESL hat nun alle zwölf CS:GO-Teams angekündigt, die ab dem 6. Oktober um ein Preisgeld von 60.000 US-Dollar und die letzten wichtigen Punkte für Rio 2020 spielen werden.

Die letzten Punkte vor Rio 2020

Die acht Top-Teams Nordamerikas wurden direkt zum Event eingeladen, während die anderen vier Plätze über Qualifikationsturniere ermittelt wurden. Aus der Gruppenphase werden die drei bestplatzierten Teams in die Playoffs vorrücken. Alle Spiele sind Best-of-3s, das Finale wird üblicherweise als Best-of-5 ausgetragen.

Evil Geniuses führen derzeit die nordamerikanische Regional Major Rating (RMR) mit 3550 Punkten an, gefolgt von Gen.G mit 3475 und 100 Thieves mit 3325 Punkten. Team Liquid besetzt mit 2920 Punkten nur noch den vierten Platz, nachdem sie 730 Punkte durch einen regelwidrigen Spielerwechsel einbüßten. Cloud9 klammert sich mit 2900 Punkten an den letzten Platz, der für das Major-Turnier in Rio 2020 berechtigt. Doch FURIA Esports sitzt ihnen mit 2875 Zählern direkt im Nacken.