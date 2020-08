FC Bayern: Hansi Flick und Entwicklung überrascht Per Mertesacker

Ex-Nationalspieler Per Mertesacker zeigt sich überwältigt darüber, wie Hansi Flick dem FC Bayern seinen Stempel aufdrückt - und zieht einen Vergleich mit Löw.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker hat den Erfolg von Trainer Hansi Flick mit Rekordmeister FC Bayern nicht erwartet.

"Hansi wächst gerade in diese Jogi (Joachim Löw, Anm. d. Red) -Rolle rein. Mehr Fokus auf Training und Spielvorbereitung, schwierige Entscheidungen treffen", sagte der 35-Jährige.

Mertesacker arbeitete in der Nationalmannschaft zwischen 2006 und 2014 mit Flick zusammen und wusste am Anfang nicht genau, was man von ihm halten solle.