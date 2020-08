NBA-Playoffs: Milwaukee Bucks unterliegen Orlando Magic überraschend

In den NBA-Playoffs kassieren die Milwaukee Bucks überraschend eine Niederlage. Der "Greek Freak" alleine reicht dem Team von Trainer Mike Budenholzer nicht.

Was für ein Fehlstart in die NBA-Playoffs für die Milwaukee Bucks!

Der Erstplatzierte der Eastern Conference hat zu Beginn der Playoff-Serie gegen die Orlando Magic eine Niederlage kassiert. Am Ende stand ein deutliches 110:122 auf der Anzeigentafel. ( Spielplan der NBA-Playoffs )

Die Bucks liefen dabei das komplette Spiel über einem Rückstand hinterher. Lediglich im zweiten Viertel war die Partie punktemäßig ausgeglichen. Bereits zur Halbzeit lagen die Magic mit zehn Punkten in Führung, dies konnte der Favorit auch in den Vierteln drei und vier nicht mehr drehen.

Greek Freak bester Bucks-Profi

Vor allem Center Brook Lopez zeigte in der Starting Five der Bucks ein schwache Vorstellung und traf nur zwei seiner neun Versuche aus dem Feld.

Milwaukee hatte die Regular Season der Eastern Conference dominiert und war als erstes Team in die Playoffs eingezogen. Die Magic sicherten sich den achten und letzten Platz in der Endrunde. Die zweite Partie der Playoff-Serie steigt am Freitag.