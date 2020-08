Donovan Mitchell von den Utah Jazz überzeugt in den NBA-Playoffs

Wilde Dreier und Monsterdunks! So spektakulär ist die NBA-Bubble

Historisch wie Jordan

Seine Punktausbeute war dabei gleich in mehrfacher Hinsicht historisch.

Mitchell avancierte zum Jazz-Spieler mit den meisten Punkten in einem Playoff-Spiel und verdrängte damit Utah-Legende Karl Malone, der es im Jahr 2000 einmal auf 50 Punkte brachte. ( Spielplan der NBA-Playoffs )

Dazu gesellte sich Mitchell zu einem elitären Kreis von 23-Jährigen, die in einer Playoff-Partie mindestens 50 Punkte erzielten. Die anderen Spieler sind Wilt Chamberlain, Rick Barry, Bob McAdoo und natürlich "His Airness" Jordan.

Doch wer ist der "nur" 1,85 Meter große Shooting Guard, der im Trikot der Jazz so beeindruckt?

Guard musste als Kind Geschirr tragen

Dass Donovan Mitchell einmal als Basketballspieler in der besten Liga der Welt Erfolg haben würde, daran glaubte seine Mutter Nicole nicht.

Als Kind schnallte sie ihrem Sohn bei Besuchen im Einkaufszentrum ein Geschirr um, weil sich der kleine Donovan ansonsten zu wild verhalten hätte. Erst kürzlich witzelten beide in einem Gespräch mit The Players Tribune darüber, ob es sich um ein Geschirr oder eine Leine gehandelt habe.

Später im College versuchte er alles, um eine NBA-Karriere möglich zu machen. Selbst nachts, wenn seine Freunde Partys feierten, feilte er fleißig an seinen Würfen. Auch wenn er dabei mitunter von Selbstzweifel geplagt wurde und seine Leidenschaft an den Nagel hängen wollte – in seinem Freshman Year traf er nur 18 von 72 Dreier-Versuchen - wollte er es seiner Mutter dennoch beweisen.