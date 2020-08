FC Bayern - Lyon LIVE: Champions League Halbfinale im TV, Stream & Ticker

Bayern - Lyon: München auf Triple-Kurs

Nun soll also gegen Olympique Lyon das Dutzend voll gemacht werden. ( Champions League, Halbfinale: Olympique Lyon - FC Bayern München, ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) Sollte der Rekordmeister das Finale erreichen, hätte er die Chance auf den dritten Titel in der Ära der Champions League und auf das zweite Triple der Vereinsgesichchte nach 2013.

Ausschlaggebend in diesem Duell könnte das Mittelfeld-Duell sein. Das hohe und aggressive Pressing der Bayern könnte vor allem für Houssem Aouar vorteilhaft sein. Mit seinen Dribblings kann er das hohe Pressing der Münchner überlaufen und dann in die weiten Räume vorstoßen. Andererseits ist er anfällig für Ballverluste, wenn er früh unter Druck gesetzt wird.

FC Bayern vs. Lyon: Goretzka und Kimmich als Schlüssel

Dennoch warnte er in der obligatorischen Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel vor dem Gegner: "Sie stehen in der Defensive sehr kompakt und sind sehr laufstark. Sie sind auch stark im Konterspiel." Gleichzeitig nahm er sein Team aber auch in die Pflicht. "Wir wollen ins Finale", formulierte er das Ziel.