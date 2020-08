VfB Stuttgart: Holger Badstuber aus Kader gestrichen - wie es dazu kam

"Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen", sagte Badstuber in der offiziellen VfB-Mitteilung .

VfB Stuttgart streicht Badstuber aus Bundesliga-Kader

Kein Wiedersehen mit dem FC Bayern

Doch statt sich auf ein Wiedersehen mit seinen früheren Kollegen vom FC Bayern in der Bundesliga zu freuen, trainiert der Routinier jetzt nur noch beim VfB-Nachwuchs, der sich gerade auf seine Saison in der viertklassigen Regionalliga Südwest vorbereitet. Statt Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund heißen die ersten Gegner dort KSV Hessen Kassel, FC Homburg und SV Elversberg.

Die Versetzung Badstubers zur U21 habe "einzig und allein sportliche Gründe", erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. "Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner gradlinigen Art war Holger in den vergangenen Jahren ein wichtiger Faktor in unserem Spiel."

Überangebot in der VfB-Defensive

Dass sich Badstuber in dieser Reihe ganz hinten einordnen muss, deutete sich bereits beim Test gegen den SV Sandhausen (6:1) an, als Badstuber nur für die letzten 15 Minuten ran durfte.

Schon in der abgelaufenen Aufstiegssaison in der 2. Bundesliga spielte Badstuber in der Endphase keine Rolle mehr. Nach der 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC soll er laut Bild intern seinen Unmut über sein ständiges Pendeln zwischen Startelf und Bank geäußert haben. Die Folge dieser Kritik: Badstuber spielte in den restlichen drei Partien keine Minute mehr.