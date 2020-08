Bundesliga: Zoff zwischen Kohfeldt & Füllkrug im Training von Werder Bremen

Niclas Füllkrug legte sich mit Florian Kohfeldt an © Imago

Während einer Übungseinheit der Bremer im Trainingslager in Zell am Ziller ist es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet der kicker .

Florian Kohfeldt ließ in einer taktischen Übung elf gegen elf spielen. Weil ihm das Verhalten von Niclas Füllkrug offenbar nicht passte, schickte Kohfeldt den Stürmer mit den Worten "Geh runter, wenn du keinen Bock hast!" vom Platz.

Füllkrug verlässt Trainingsgelände von Werder

Für den Trainer war der Vorfall jedoch keine große Sache. "Der Spieler hat für einen Moment nicht das gemacht, was ich wollte. So etwas passiert immer wieder. Ich nehme ihn im Hotel jetzt gleich in den Arm, es gibt überhaupt kein Problem", wird Kohfeldt vom kicker zitiert.