Champions League: RB Leipzig - Paris Saint-Germain 0:3 - Tuchel im Finale

Angeführt von der Staroffensive um Kylian Mbappé, Neymar und Ángel Di María hat Paris Saint-Germain in der Champions League erstmals den Sprung ins Finale geschafft. Beim 3:0 (2:0)-Halbfinalsieg gegen RB Leipzig zeigte Tuchels Team der Auswahl von Julian Nagelsmann die Grenzen auf. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

"Ich glaube, dass Paris ein sehr gutes Spiel gemacht hat", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche bei DAZN . "Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht. Aber wir können stolz darauf sein, was wir in dieser Saison geschafft haben. Paris war heute einfach besser."

Tuchel freut sich über Finaleinzug

PSG, das in dieser Saison in Frankreich bereits alle möglichen Titel abgeräumt hat, trifft nun im Endspiel im Estádio da Luz am Sonntag entweder auf den FC Bayern oder Olympique Lyon. (Champions League: Olympique Lyon - FC Bayern München, Mittwoch 21 Uhr im LIVETICKER)