Premier League: David de Gea kämpft um Stammplatz bei Manchester United

"Ich bin von mir überzeugt", antwortete er auf die Herausforderung Hendersons, der ankündigte, sich nicht als die Nummer zwei hinter dem Spanier bei Manchester United auf die Bank zu setzen. "Ich habe in all den Jahren meine Qualitäten gezeigt. Ich bin immer bereit, wenn der Trainer mich braucht", machte er bei Mail Online deutlich und fügte hinzu : "Ich will immer spielen."