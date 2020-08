Radsport: Fabio Jakobsen von Deceuninck-Quick Step nach seinem Horrorsturz

"Die Traumaärzte und Krankenschwestern an der Ziellinie in Kattowitz haben mir das Leben gerettet. Dafür bin ich sehr dankbar", sagte der 23-Jährige in einer Mitteilung.

Die Zeit auf der Intensivstation im Krankenhaus in Sosnowiec sei "eine schwierige, dunkle Phase" gewesen, "in der ich Angst hatte, das nicht zu überleben". Nach seiner Verlegung in die niederländische Heimat in der vergangenen Woche könne er nun "Schritt für Schritt unabhängiger leben. Derzeit bin ich zu Hause, wo meine Wunden im Gesicht und meine Verletzungen verheilen können", sagte der Fahrer vom Team Deceuninck-Quick Step.