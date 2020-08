FC Bayern: PK mit Hansi Flick und Serge Gnabry im Liveticker

Folgt jetzt die Krönung? So titelreif ist Bayern

+++ Flick über besondere Vorbereitung +++

"Das sind Dinge, die gehören nicht an die Öffentlichkeit. Ich bin kein Trainer, der so viel von sich preisgeben möchte. Die Arbeit mache ich mit der Mannschaft. Klar ist, dass man sich immer vorbereitet, auf jede Sitzung. Das kann ich dazu sagen, alles andere ist meine Sache."

+++ Flick über Goretzka +++

+++ Flick über mögliche Änderungen auf der linken Außenbahn +++

"Ivan Perisic hat wie auch die komplette Mannschaft, die angefangen hat, seine Sache sehr gut gemacht. Wir haben einen Kader, der durchaus auch Optionen vorsieht. Ich schaue mir immer das Abschlusstraining an, danach entscheiden wir im Trainerteam", sagt Flick auf SPORT1 -Nachfrage.

+++ Flick über besonderen Modus +++

"Wir haben uns immer ganz gut auf die Dinge eingestellt. Wir haben gar keine andere Wahl, ob das jetzt gut ist, kann und will ich gar nicht beurteilen. Wir wollen ins Finale, alles andere will ich nicht bewerten. Der Kader ist vollzählig, alle 27 Spieler wären auch einsatzfähig."

+++ Flick über Bayerns Stärke +++

"Ich bin von unserer Mannschaft sehr begeistert. Das sind Dinge, die wir als Trainerteam sehr gerne sehen. Ich bin relaxed, weil ich weiß, dass die Mannschaft fokussiert ist. Wir haben große Ziele. Wir müssen genau mit der Intensität wie gegen Barcelona auf dem Platz sein. Weniger als 100 Prozent werden nicht reichen. Das weiß auch die Mannschaft. Ich bin überzeugt, was sie im Stande ist zu leisten."

+++ Flick über Tolisso +++

"Coco Tolisso war lange verletzt, er hat die letzten Wochen hart daran gearbeitet, dass er sein Comeback feiern kann. Er hat eine starke Präsenz auf dem Platz. Natürlich haben wir uns über Lyon unterhalten, aber über was genau, will ich hier nicht verraten."

+++ Flick über Pavard +++

+++ Flick über Lyon +++

"Wir haben sie analysiert und wissen natürlich auch um die Qualität. Sie stehen in der Defensive sehr kompakt und sind sehr laufstark. Sie sind auch stark im Konterspiel. Wir wollen ins Finale! Das ist unser Ziel. Wir wollen Lyon schlagen, wohlwissend, dass das nicht so einfach ist. Sie haben Juventus und Manchester City rausgeschmissen. Rudi Garcias Mannschaft ist taktisch sehr gut. Wir haben unsere Lösungsansätze und hoffen, dass wir sie so umsetzen können."