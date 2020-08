FC Barcelona vor Mega-Umbruch: Zukunft von Messi, Piqué, Bartomeu offen

Der FC Barcelona macht Ernst und kündigt einen Großumbau des Kaders an. Der neue Coach soll ein Antrittsgeschenk erhalten, zahlreiche alternde Stars stehen vor dem Aus.

Am Montagabend machte der FC Barcelona deutlich, dass er es ernst meint mit dem geplanten Neustart nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern in der Champions League .

Drei Breaking News veröffentlichten die Katalanen bei Twitter - binnen 71 Minuten. Der Entlassung von Trainer Quique Setién (20.15 Uhr) folgte die Verschiebung der Präsidentschaftswahlen (21.07 Uhr) und die Bekanntgabe einer Knie-Operation bei Torwart Marc-André ter Stegen (21.26 Uhr). Am Dienstagnachmittag folgte dann noch die Entlassung von Sportdirektor Éric Abidal (16.06 Uhr).

Messi grübelt in Pyrenäen über seine Zukunft

Laut dem brasilianischen Sender Esporte Interativo habe Messi den Klub von einem Wechselwunsch unterrichtet, auch wenn ein Transfer des 33-Jährigen in diesem Sommer unwahrscheinlich erscheint.

Die Mundo Deportivo berichtet deshalb auch, dass das Freigabe-Gesuch eher als Drohung in Richtung des umstrittenen Präsidenten Josep Bartomeu zu verstehen ist. Ob sich der 57-Jährige im März erneut zur Wahl stellen lässt, ist unklar. Messi - so ist in Spanien zu hören - ist mit Barcas Entwicklung unter Bartomeu äußerst unzufrieden.