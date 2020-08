Manchester City: Spieler sollen an Trainer Pep Guardiola zweifeln

Nach dem überraschenden Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon steht Startrainer Pep Guardiola am Pranger, obwohl sein Berater einen Abgang zehn Monate vor Vertragsende am Montag ausschloss .

Dies gelang nicht, schon nach 35 Minuten hatte Lyon mehr Torschüsse und genau so viele Ecken wie City herausgespielt - City wackelte heftig. Laut The Athletic glaubte ein namentlich nicht genannter Spieler sogar, dass Guardiola das System bereits für das mögliche Halbfinale gegen den FC Bayern (bzw. FC Barcelona) einstudierte, um die offensive Wucht der Münchner einzudämmen.

Müller-Aussage lässt tief blicken

In der Vergangenheit galt die Flexibilität Guardiolas als eine seiner größten Stärken, immer wieder änderte er während des Spiels seine Taktik - auch gegen Lyon stellte er in der zweiten Halbzeit auf die gewohnte Viererkette um und überforderte dadurch seine Spieler. Ohne zusätzliche Absicherung kassierte City das zweite und dritte Gegentor und schied aus.

"In K.o.-Spielen schenkt Pep seinen Gegnern und deren Stärken viel Beachtung", sagte im Februar Thomas Müller, der Guardiola in München drei Jahre lang kennengelernt hatte. "Er ist immer ein bisschen zerrissen zwischen extremer Aufmerksamkeit und Respekt vor den Stärken des Gegners - mehr noch als bei kleineren Teams - und dem Beibehalten seiner Überzeugungen und dem System, an das er glaubt. (…) Manchmal ist es nicht zu hundert Prozent klar, was wir tun."