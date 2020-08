NFL: Tom Brady über New England Patriots & Tampa Bay Buccaneers - das ist neu

C. Paschwitz

NFL-Superstar Tom Brady erklärt, was er bei den Tampa Bay Buccaneers erstmals als Quarterback erlebt - und sportlich anders läuft als bei den New England Patriots.

Die Details und Hintergründe zu seinem Hammer-Wechsel von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers sind längst kein Geheimnis mehr.

Schon mehrfach hat NFL-Superstar Tom Brady in den vergangenen Wochen und Monaten Stellung bezogen, warum er die Erfolgs-Franchise nach 20 Jahren verließ .

Allen voran wegen des Wunsches nach einem Tapetenwechsel und einer neuen sportlichen Herausforderung. Wichtige Gründe waren aber auch seine Verbindung zu Cheftrainer Bruce Arians und die bestehen bleibende Nähe zur Stadt New York, wo Bradys ältester Sohn aus einer früheren Beziehung lebt.

So weit, so bekannt: Doch nun hat Brady in einem Interview NBC Sport erstmals auch skizziert, was bei seinem neuen Team besser läuft als bei den Pats.

Brady: Erstmals einen offensiven Cheftrainer

Insbesondere die sportlich-persönlichen Voraussetzungen sieht die Quarterback-Ikone offenkundig als weitaus besser an als bei seiner alten Liebe.

"Es ist mein 30. Jahr, in dem ich Football spiele, einschließlich der Highschool. Und es ist das erste Mal, dass ich einen offensiven Cheftrainer habe. Das ist für den Quarterback etwas ganz anderes", sagte der 43-Jährige vielsagend.

Dass sich der gebürtige Kalifornier, der von vielen Teams umworben worden war, am Ende für die Bucs entschied, dürfte auch an einer gewissen Herzlichkeit und Fürsorge gelegen haben.

