David Silva verlässt Manchester City und unterschreibt bei Real Sociedad

David Silva verlässt Manchester City nach zehn Jahren und unterschreibt in seiner spanischen Heimat. Zuletzt galt Lazio Rom als Favorit, Silva entschied sich jedoch um.

Wie der 34-Jährige in einem längeren Brief bei Twitter schrieb, wechselt er in seine spanische Heimat zurück und unterschreibt bei Real Sociedad einen Zweijahres-Vertrag. Das bestätigte der baskische Verein kurze Zeit später.