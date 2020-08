WWE RAW: Mysterio nach Augen-Ekel zurück, Michaels attackiert

In seinem ersten Auftritt nach dem Schock-Match gegen Seth Rollins, bei dem sein vermeintlich zerstörtes Auge gezeigt wurde , stand Rey Mysterio seinem Sohn Dominik in dessen daran anknüpfender Fehde gegen Rollins bei und half ihm, sich für die üblen und folgenschweren Stockhiebe vergangene Woche zu rächen.

Rey Mysterio hilft Dominik gegen Seth Rollins

Der Auftritt lockte Rollins an, der Rey vorhielt, ein schlechter Vater zu sein: Aus Sucht nach dem Rampenlicht bringe er seinen Sohn einmal mehr in Gefahr. Zusammen mit Jünger Murphy wollte er sich zu Rey und Dominik in den Ring gesellen, die aber zogen sich zurück - jedoch nur, um sich mit Kendostäben zu bewaffnen und auf Rollins und Murphy loszugehen.

Auch Shawn Michaels fällt Randy Orton zum Opfer

Am Ende der Show gab es den von seinem nostalgischen Einzug eingeleiteten Auftritt von Michaels. Dieser verurteilte Ortons Attacke auf Flair - den Mann, den er bei WrestleMania 2008 in den WWE-Ruhestand geschickt hatte.

Michaels erinnerte an Ric Flairs Verdienste für das Wrestling , ohne den "Nature Boy" hätte es keinen Shawn Michaels gegeben, keinen Triple H, keinen Batista, keinen Drew McIntyre, keinen Randy Orton. Orton lasse es offensichtlich an Dankbarkeit vermissen - aber er werde die Quittung bekommen, von McIntyre oder von ihm persönlich.

Die weiteren Highlights:

- US Champion Apollo Crews stand bei RAW gleich zweimal im Ring: Mit einem Sieg über Shelton Benjamin verdiente er sich die Verbannung von Benjamin und Bobby Lashley für sein SummerSlam-Titelmatch gegen MVP. Später folgte ein Elimination Match gegen das vollzählige Hurt Business, für das sich Crews Mustafa Ali und Ricochet als Partner wählte. In diesem Match hatte Crews das Nachsehen, als ihn am Ende Lashley pinnte. Nebenbei verlor Benjamin auch noch kurz seinen 24/7-Titel an Ricochets Partner Cedric Alexander, holte ihn sich dann aber zurück. Ebenfalls zu beachten: MVP erneuerte das Angebot an Alexander, sich dem Hurt Business anzuschließen (Warum WWE-Star MVP neuneinhalb Jahre im Gefängnis saß).