Radsport, Tour de France: Buchmann, Bernal, Roglic verletzt - wer wird fit?

Prognose bei Buchmann schwierig

Ob Buchmann beim geplanten Höhentrainingslager in Livigno noch einmal an seiner bis dato guten Form feilen kann, steht deshalb noch in den Sternen. Eine Prognose sei schwierig, sagte Denk.

Schachmann wurde von Auto angefahren

Unfälle wie der bei Schachmann bringen Teamchef Denk derweil in Rage. "Solche Sachen wie beim Max dürfen nicht passieren, aber werden in Zukunft immer mal wieder passieren. Wir sind alles auch Menschen."

Er ist ein Schicksalsberg der Tour de France: Der legendäre Col du Tourmalet ist mit 2115 Metern der höchste Straßenpass der französischen Pyrenäen und gehört zu den Klassikern der großen Schleife. Seine Geschichte ist voller Dramen und Triumphe. 2019 wird er zum 83. Mal absolviert. SPORT1 blickt auf seine bewegte Geschichte zurück © Imago

Dass Tourmalet übersetzt "schlechte Straße" bedeutet, ist bei den Bildern aus den Anfangsjahren keine Überraschung. 1910 ist der Berg erstmals Teil der Tour. Damals gibt es noch wilde Bären in diesem Gebiet. "Entdecker" Alphones Steines kommt bei der Erkundung des ersten Hochgebirgspasses des Rennens fast ums Leben © Getty Images

Der spätere Gesamtsieger Octave Lapize ist der erste Gipfelstürmer, bezeichnet aber die Organisatoren nach der Etappe, die auch über den Col d'Aubisque führt, als Mörder © Imago

Ein einmaliges Kapitel schreibt 1913 der Franzose Eugène Christophe (2.v.l.). Der französische Hoffnungsträger kommt als Zweiter der Gesamtwertung in die Pyrenäen. Er erstürmt den Tourmalet, auf der Abfahrt bricht ihm jedoch die Gabel © Getty Images

Anzeige

Weil damals fremde Hilfe verboten ist, marschiert Christophe 14 Kilometer zu Fuß ins Tal, findet eine Schmiede und bastelt sich eine neue Gabel. Weil der Sohn des Schmieds den Blasebalg bedient, gibt's eine einminütige Zeitstrafe. Insgesamt kostet ihn das Pech vier Stunden und den Sieg. Heute erinnert eine Plakette daran © Getty Images

Neben L'Alpe d'Huez, Galibier und und Mont Ventoux ist der Tourmalet der Dauerbrenner im Programm der großen Schleife © Getty Images

Mindestens ebenso bekannt wie die legendären Antritte und Siege auf dem Tourmalet sind seine Fans: Hunderte weiße Campingfahrzeuge säumen den Pass, zigtausende Fans begleiten die Fahrer - auch in teils skurrilen Kostümen © Getty Images

Insgesamt ist der Aufstieg lange und beschwerliche 19 Kilometer lang, vom Startpunkt Luz-Saint-Sauveur aus sind 1410 Höhenmeter bis zum Gipfel auf 2115 Meter zu erklimmen © Getty Images

Anzeige

Kurios: Obwohl kein Anstieg in der 116-jährigen Geschichte der Tour de France häufiger im Programm stand, endet die Etappe in diesem Jahr erst zum dritten Mal nach 1974 und 2010 auf dem Gipfel © Getty Images

Alle großen Stars der Geschichte müssen sich über den Berg quälen - auch der fünfmalige Champion Bernard Hinault (r.) © Getty Images

1977 liefern sich der Belgier Lucien Van Impe, Lokalheld Bernard Thevenet und der Niederländer Joop Zoetemelk (v.l.) ein heißes Duell. Van Impe schafft es und schlüpft ins Bergtrikot - am Ende ist er auch in Paris vorn © Getty Images

Auf dem Weg zu seinem zweiten Tour-Sieg leidet auch der Amerikaner Greg Lemond. Die Etappe holt sich der schottische Bergfloh Robert Millar © Getty Images

Anzeige

Bei vier seiner fünf Gesamterfolge erklimmt der Spanier Miguel Indurain zwischen 1991 und 1995 den Tourmalet - allerdings nie als Erster © Getty Images

Richard Virenque lässt die Franzosen 1994 und 1995 jubeln. 1997 ist er der bis 2014 letzte Franzose auf dem Podium © Getty Images

Der inzwischen als Betrüger entlarvte Lance Armstrong (r.) holt sich 2002 auf dem Anstieg in den Skiort La Mongie auch das Gelbe Trikot - sein Triumph ist annulliert © Getty Images

Ein Jahr später bringt ihn Dauerrivale Jan Ullrich am Tourmalet in gewaltige Schwierigkeiten. Am Schlussanstieg nach Luz-Ardiden kommen dann Armstrong und Iban Mayo spektakulär wegen der Tasche eines Zuschauers zu Fall, Ullrich wartet fair und wird später zum Dank abgehängt © Getty Images

Anzeige

Den Rekord für die schnellste Befahrung stellt 2010 der Luxemburger Andy Schleck auf. In 50 Minuten und zehn Sekunden stürmt er mit dem Gesamtführenden Alberto Contador nach oben. Der Spanier ist auch am Ende vorn, wird aber später disqualifiziert. Schleck erbt im Mai 2012 den Toursieg, stand aber selbst mit Doping-Arzt Fuentes in Kontakt und fuhr - wie auch Contador oder Jens Voigt - im Team des geständigen Betrügers Bjarne Riis © Getty Images

Auch die deutsche Zukunftshoffnung Emanuel Buchmann hat gute Erinnerungen an den Giganten der Pyrenäen: Bei seiner ersten Teilnahme an der Tour 2015 wird er sensationell Dritter auf der schweren Bergetappe rund um den Tourmalet, den Sieg fährt der Pole Rafal Majka ein. Am Samstag will Buchmann erneut für Furore sorgen © Getty Images

Majka (l.) ist der einzige Nicht-Franzose, der seit 2010 die Etappe am Tourmalet gewinnen konnte. 2016 triumphiert mit Thibaut Pinot (r.) ein weiterer Bergspezialist © Getty Images