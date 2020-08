NFL: Washington Football Team ernennt Jason Wright zum Team-Präsidenten

Das Washington Football Team hat in Jason Wright als erste Organisation in der NFL einen Schwarzen zum Team-Präsidenten ernannt.

"Wir wollen in der Liga neue Standards setzen"

"Die Transformation des Washington Football Teams vollzieht sich in allen Bereichen der Organisation - vom Football, über die Verwaltung bis hin zur Markenbildung und der Kultur - und wird uns zu einer modernen und aufstrebenden Franchise machen", hieß es in einem Statement von Wright, der in der NFL für die Atlanta Falcons, die Cleveland Browns und die Arizona Cardinals aktiv war. "Wir wollen in der Liga neue Standards setzen."