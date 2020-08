Olympia: Laura Ludwig & Kira Walkenhorst gewannen in Rio Beach-Gold

c

Vor vier Jahren erreichen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst bei Olympia in Rio die Goldmedaille und schreiben in einer irren Nacht Beachvolleyball-Geschichte.

Laura Ludwig schossen sofort die Tränen in die Augen, dann stürzte sie freudetrunken Kira Walkenhorst in die Arme.

Ein paar Sekunden später hatten beide schon eine deutsche Fahne um die Schultern gelegt. Am 18. August 2016 feierten die deutschen Beachvolleyballerinnen vor 12.000 erschütterten Brasilianern ausgelassen den Olympiasieg an der Copacabana in Rio de Janeiro. "Es ist einfach unwirklich, ich kann es noch nicht fassen", sagte Ludwig damals.