Lettland will Eishockey-WM 2021 nicht mehr mit Belarus austragen

Lettlands Ministerpräsident Edgars Rinkevics möchte die Eishockey-WM in ein anderes Land verlegen lassen. © undefined

Nach der Absage der diesjährigen Eishockey-WM in der Schweiz aufgrund des Coronavirus drohen die Titelkämpfe 2021 zum politischen Zankapfel zu werden.

Lettland will die Eishockey-WM 2021 nicht länger gemeinsam mit Belarus austragen.

"Angesichts der Situation in Belarus haben wir uns dazu entschlossen, Gespräche mit dem Weltverband aufzunehmen, um die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr von Minsk in ein anderes Land zu verlegen. Riga soll aber Co-Gastgeber bleiben", teilte Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag mit.