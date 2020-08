OWL: Shanghai Dragons zementieren Spitzenposition

Nach einem letzten dominanten Sieg über London Spitfire sicherten sich die Shanghai Dragons ihren Spitzenplatz in der regulären Saison. Ihre Leistungen in dieser Saison spiegeln sich in den Zahlen wieder und lassen keinen Zweifel aufkommen: Das Team der Shanghai Dragons ist der Top-Favorit für die anstehenden Playoffs und die Weltmeisterschaft im Oktober.