Champions League Halbfinale: RB Leipzig - PSG LIVE im TV, Stream & Ticker

Und der Favorit aus Frankreich geht die Aufgabe mit Kylian Mbappé in der Startelf an. Der Stürmer hatte im Viertelfinale zunächst nur auf der Bank gesessen, nachdem er von einer Fußverletzung zurückgekehrt war.

Mukiele ersetzt Halstenberg bei RB

Auch Angel Di Maria darf nach abgesessener Sperre wieder von Beginn an ran. Im PSG-Tor ersetzt wie erwartet Sergio Rico den verletzten Keylor Navas.

Im Vorfeld hatte Leipzig dem Gegner Respekt gezollt. "So ein Klub muss auf viele große Stars und Namen setzen. Mit Thomas Tuchel haben sie einen absoluten Philosophie-Trainer", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, über das Super-Team aus Paris.